Radio Bruno alla Molo Street Parade: Mauro Pilato 'capitano' della barca-discoteca per uno show entusiasmante

| 13:12 - 01 Luglio 2018

Tra i protagonisti della "Molo Street Parade" anche Radio Bruno, l'emittente n.1 per ascolti in Emilia Romagna. Come di consuetudine uno dei dieci pescherecci, all'altezza del club nautico, è stato risevato a Radio Bruno, che ha portato la propria musica all'interno di una delle manifestazioni di punta dell'estate, a livello nazionale. Fabiana, Momo e Cristina Oliveira hanno aperto le danze dalle 16, poi alle 20.30 è salito in consolle Mauro Pilato, che tra i brani ha proposto anche "Gam-Gam", la hit che scalò le classifiche nel 1994. Lo show di Radio Bruno ha visto tra i protagonisti anche dj Lopez e dj Pigi. Dopo la "Molo Street Parade", Radio Bruno avrà un ruolo primario anche nella Notte Rosa, con il Radio Bruno Estate a Cesenatico.