Spray al peperoncino sulla folla durante la Molo Street Parade: 70 giovani ricorrono alle cure del 118

Cronaca

Rimini

| 12:32 - 01 Luglio 2018

Ha usato spray al peperoncino sulla folla, durante la Molo Street Parade di Rimini.Grazie a 14 telecamere di sicurezza la Squadra Mobile dovrebbe risalire all'identità del 20enne autore di un attacco al peperoncino sulla folla. Il giovane ha spruzzato il gas urticante al fine di rapina. Una settantina i ragazzi che si sono fatti medicare gli occhi nella postazione mobile del 118. Nel complesso sono stati poco più di 50 gli accessi in Pronto soccorso per lesioni accidentali, 3 per abuso di sostanze alcoliche, 1 per droga.