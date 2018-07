La Nuova Montalbano vince il campionato provinciale di calcio Csi, la finale al Romeo Neri

Sport

12:23 - 01 Luglio 2018

La squadra della Nuova Montalbano calcio ha vinto lo scudetto del campionato provinciale CSI. Nella finale disputata qualche giorno fa al Romeo Neri di Rimini ha battuto il Bar Latino. Quest’ultima era in vantaggio 3-1 ma in zona Cesarini il Montalbano ha pareggiato i conti e poi ha vinto ai calci di rigore. Il Nuovo Montalbano, frazione di San Giovanni in Marignano, e’ nato nel 2010 per merito di alcuni appassionati e inizia a giocare nel campionato CSI. Nella stagione 2011/2012 si piazza al secondo posto in campionato e nella coppa provinciale. Nelle stagioni successive la rosa viene arricchita con validi giocatori ma la vittoria finale svanisce sempre per un soffio. Nel 2016 si piazza al primo posto nel girone di qualificazione del campionato provinciale e si aggiudica la coppa disciplina, quest’ultima viene vinta anche l’anno successivo. La stagione 2017/2018 e’ la stagione della riscossa, in cui tutti i sacrifici e le delusioni vengono ripagate. Il secondo posto nel girone di qualificazione, la vittoria della Coppa Primavera e il trionfo nel campionato provinciale, una annata memorabile. Alla guida tecnica della squadra c’e’ Roberto Della Biancia, vecchia gloria del calcio nostrano avendo militato come giocatore e allenatore in varie squadre del riminese nei campionati FIGC. Gongola del doppio successo il Presidente Leonardo Nardella.





La rosa giocatori della stagione 2017/2018: Luca Albani, Luca Alessandroni, Elia Antonelli, Simone Arcangeli, Patrick Arcangioloni, Matteo Arduini, Manuel Balacchi, Lorenzo Bartoli, Lorenzo Bianchini, Alan Bovolotto, Alessandro Bursi, Francesco Cerasa, Andrea Colarusso, Omar Donati, Riccardo Dragoni, Francesco Fracasso, Andrea Gironi, Antonio Giuliani, Cristian Mihail Ibanescu, Federico Maggiolini, Matteo Micillo, Nicolo’ Nicosia, Jacopo Pascucci, Matteo Pierro, Giacomo Piva, Alessandro Semprini, Mauro Sgrilletti, Simone Stefani, Fabrizio Tordi, Filippo Turrini, Mattia Zecchini.





Organigramma e staff tecnico: Presidente Leonardo Nardella, vice presidente Jurgan Paolucci e Antonio Antenucci, segretario Lorenzo Nardella, amministratore Marco Valentini, direttore sportivo Domenico Benelli, team manager Alessio Patregnani, addetto stampa Pasquale Perlingieri.





Il prossimo anno il Montalbano disputera’ il campionato regionale CSI Emilia Romagna .





Giuseppe Del Bianco