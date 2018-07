Rimini: auto parcheggiata sulla Marecchiese in fiamme, non si esclude il dolo

Cronaca

Rimini

| 11:20 - 01 Luglio 2018

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte tra sabato e domenica in via Marecchiese, al civico 193, per l’incendio di un’auto parcheggiata in strada. La chiamata è arrivata il comando poco prima delle 4. La vettura in fiamme, una Nissan Juke, ha riportato danni alla parte anteriore, non si esclude che il rogo sia di natura dolosa, ma sul posto non sono stati trovati elementi che lo accertino. Danneggiata anche una Dacia Duster parcheggiata accanto. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri.

Foto repertorio