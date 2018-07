Misano, al mare con il pass fotocopiato del parente defunto

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:59 - 01 Luglio 2018

Nel tardo pomeriggio di sabato gli agenti della Polizia Municipale del Corpo Intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, durante un controllo, hanno notato un'auto parcheggiata da diverse ore in uno stallo riservato alla sosta di veicoli al servizio di persone diversamente abili in via Litoranea Nord, a Misano.

Insospettiti dall'aspetto anomalo del contrassegno, hanno atteso la conducente per accertarsi della validità del tagliando. Al momento dell'accertamento la signora ha cercato di giustificarsi in diversi modi, ammettendo infine che il titolare era uno zio defunto e di esserne in possesso come ricordo.Il tagliando in fotocopia è stato ritirato procedendo agli atti di rito.