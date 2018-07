Promozione: il Torconca si rinforza con Ferrani. Russi, ecco bomber Trovato. Sampierana: Collini

Sport

Rimini

| 18:04 - 01 Luglio 2018

CAVA Allenatore Moreno Casamenti. Arrivi: il portiere Lani 96 (Ronco). Difensori: Bandini (82 ex Reda). Centrocampista: Mazzotti (98, Savio). Attaccante: Kane (84, ex Reda)

Confermati: i difensori Perugini, Falcini, Bertaccini, Ammannato, Selvaggio. Centrocampisti: Bacchilega, Iacovelli, Fiore Marco, Fazzini, Satanassi. Attaccanti: Asturi, Agazzi, Rossi Emanuele.



CERVIA Allenatore Enrico Buonocore, ex giocatore di Ravenna e Forlì. Confermati: bomber Bondi, Vespignani, Severi, Panfili ritorna dal Savio. Si cercano tra gli over un portiere, un difensore, due centrocampista e un attaccante.



CONSELICE Il mister è Mirco Tarozzi. Arrivi: difensori: Sek (Portuense). Attaccanti: Sebastiani (85 Russi); Bonfieni (Progresso). Confermato Roccati gran parte della rosa.

Partenze: Sciuto (Valsanterno), Prosperi (Solarolo)



DEL DUCA Allenatore Davide Montanari. Arrivi: l'esterno Claudio Candoli. Attaccanti: Farabegoli.

Confermati: Zoffoli, Fabbri, Tiranti, Dumitru, Baronio, Bravaccini.



FRATTA TERME Mister Marco Prati. Arrivi: i difensori Ceccarelli 87, Rinaldini 97 ex Vecchiazzano, Venturi 99 ex Ronco. Centrocampisti: Mancini 99 Juniores Faenza, Branchetti 2000 Juniores Forlimpopoli, Scatamburlo. Attaccanti: Chiarini (98, ex Sampierana). Andreoli, 97 Santa Sofia, capocannoniere di Prima G col Santa Sofia.

Confermati: Ballestri, Altini, Giacomuzzi, Tassani, Urban, Bendoni, Gardini, Boccali, Gallo, Zoli, Balestra, Bussi, Ancarani, Gori Ronchi.



GAMBETTOLA Allenatore ancora da scegliere. Arrivi: l'esterno Samuele Buda e Luca Giunchi (lunga esperienza in serie C), provenienti entrambi dal campionato sammarinese: il primo alla Libertas, il secondo al Faetano. La rosa è in gran parte confermata.



IGEA MARINA Allenatore Andrea Gavagnin. Arrivi: portiere: Marconi 98 (ex Coriano). Difensori: Pandolfi 2001 (dal Rimini). Attaccanti: Mema 97 (Savignanese), Della Rosa 2001 (dal Rimini). Confermati: Berardi, Abbondanza, Comandini, Zanotti, Poli, Venturi, Casadei, Pirini, Righini, Bocchini, Bellavista, Morri, Ceccarelli, Minacapilli.



LAVEZZOLA Confermato Leonardo Rossi. Arrivi: portiere Montanari 92 (ex Conselice), Difensori: Simoni 87 (ex Consandolo). Centrocampisti: Monti (88 ex Valsanterno). Confermati: Fancello, Palladino, Bunda, Pelotti, Gasparri.



MORCIANO Allenatore Simone Amadori. Arrivi: portiere Batani 94 (ex Vis Misano). Difensori: Rocchetti '83 ex Verucchio, Matteo Muccini 99 e Monaldi 99 ex Fya Riccione. Partenze: Gabellini (Mondaino), Geri, Cevoli, Vannucci, Maso e Fabbri, Pagnini (San Bartolo).



PIETRACUTA Allenatore Luca Fregnani. Mercato over per ora chiuso, si cercano under. Rosa in gran parte confermata. Arrivi: Centrocampisti: Golinucci 94 ex Tropical Coriano. Attaccanti: Tadzbybayev 94 ex Athletic Poggio. Il centrocampista Balducci passa al Sant’Ermete. Va nel campionato sammarinese (Pennarossa) l’attaccante Halilaj.



REDA Mister Massimo Capanni. Arrivi: il portiere Agostini 86 ex Cava. Difensori: difensore Petrini 99 Faenza, Dene 97 ex Massalombarda. Centrocampisti: centrocampista Giannelli 97 ex San Pietro in Vincoli. Attaccanti: Sammartino 92, ex Savarna, Barducci 93 ex San Pietro in Vincoli, Camagni 2000 ex Pianta, Assirelli 2000 ex Castrocaro. Confermati: Poggi, Ferraresi, Monti, Zoli e Sartoni. Via Senofieni, Bandini, Kane, Bottini, Ulivieri, Yassej, Lega. Conti e Oliva nel campionato sammarinese. Si cerca un attaccante dopo il dietrofront di Grimellini che si è accasato alla Fya.



RUSSI Allenatore Luigi Candeloro. Il volto nuovo è il bomber Matteo Trovato (14 gol nel Classe). Arrivi: portiere 1992 Lolli. Difensori: Temporin 94 ex Sanpaimola, Centrocampisti: Lombardi 97 (ex Alfonsine), Godoli 86 ex Castrocaro. Attaccante: Trovato (90, ex Classe). Confermati: Magari, Vasumini, Consalvo, Gualandi, Galamini, Fabio e Riccardo Babini, Calderoni.



RONCO Il tecnico è Maurizio Montalti. La società annuncerà a breve Marco Bernacci atteso a giorni. Ingaggiati anche il difensore Righi ex Savignanese, il centrocampista Bonavitacola ex Libertas San Marino, i portieri Calderoni e Zammarchi, l’attaccante Yaya (2000). Via Baiardi, Antoniacci, Casieri, Fancellu, Turroni, Ronchi, Lami e Semeraro.



SAMPIERANA Allenatore Alessandro Madonia. Arrivi: il portiere Zollo (Diegaro). Attaccanti: Collini (89 dal Cailungo, campionato sammarinese).

Confermati: Cimatti, Giovannetti, Lanzi, Quaranta, Braccini, Salvi, Petrini. In rosa inseriti i 2000 del settore giovanile: Simoncini, Diversi, Venturi, Bianco.



SPARTA Il mister è Marco Mosconi, ex Russi.L’ultimo colpo è il difensore Piraccini ’97 (ex Faenza). Difensori: Piraccini dal Faenza (97), Messina (2000) dall’Imolese. Centrocampista: Carrettini ('93) del Sanpaimola. Attaccanti: Genuario dal San Pietro in Vincoli ('95), Ghysa ('96) dal Solarolo, Valli 97 dal Massalombarda

Confermati: Ercolani, Landi, Bonetti, Pirozzi, Scaglione, Piticchi, Ricci, Dall’Oppio, Mainetti, Sartoni.



STELLA Allenatore Riccardo Boldrini Arrivi: difensore Fabbri 98 ex Torconca. Centrocampisti: Tani 2000 ex San Marino Calcio. Attaccanti: Mami 92 dal Bellariva, Pasculli ’85 (ex Gatteo). Rientra Ricci (dalla Colonnella).

Confermata la rosa in cui è stato inserito il portiere 2000 Gamberini della Juniores. In partenza Pauri e Mularoni tornano al Miramare in Prima.



TORCONCA Allenatore Filippo Vergoni. Arrivi: il centrocampista: Ferrani (92 dal Gabicce Gradara). Si cercano un attaccante esterno e un centrale difensivo.

Ritornato dalla Fya il portiere Morri ‘98. Bomber Fedeli e il centrocampista Battistini emigrano nel campionato sammarinese.



TROPICAL CORIANO Allenatore Thomas Zagnoli. Arrivi: Centrocampisti: Byad Anas, 1992, ex Torconca e Fya Riccione, Luti Alijahej ex Gatteo. Attaccanti: Nicola Farneti (Savignanese).



VALSANTERNO Allenatore Ivo Dardozzi. Arrivi: portieri Sartiani ’91, Tonini 2000 (ex Sanpaimola). Difensori: Alpi (87 ex Argentana), Gentilini (ex Imolese). Centrocampisti: Sciuto (‘94, ex Conselice), Francesco Dardi (97, ex Fontanelice). Attaccanti: Tumolo 87 (ex Argentana). I giovani Tonini e Gentilini.

Confermati: capitan Lorenzo Poggi (è alla quarta stagione), Vallante, Trabelsi, Andrea Dardi, Ferrini, Mongardi, Gallinucci, Giangregorio, i giovani Calzolari, Luca e Matteo Gatti, Colangelo, Visani, il giovane Morsiani.

Promossi in prima squadra i prodotti del vivaio Mangiaferri (‘99), Lehlem (‘99), Cacciapuoti (‘00) e Isam Naim (‘01).



VIS MISANO Il tecnico confermato è Marco Bucci. Kengie Valentini sarà il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra e del settore giovanile; Mirko Palazzi è il nuovo allenatore della squadra Juniores regionale

Arrivi: portiere: Sacchi 2000 (ex Vismara). Difensori: Capomagi 2000 (ex Vismara). Attaccante: Baldini 98 (ex Fya Riccione).

Confermati: Benedetti, Boldrini, Cuomo, Fraternali, Imola, Laro, Lepri, Mazzoni, Meluzzi, Muccioli, Pironi, Sanchez, Semprini, Siliquini, Torsani, Urbinati Federico, Urbinati Mattia.



Nella foto a sinistra Michele Ferrani (neo acquisto Torconca) e a destra Matteo Baldini (neo acquisto Vis Misano)