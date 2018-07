Baseball, i Pirati fanno il bis: in gara2 successo sul Tommasin Padova per 6-1

Sport

Rimini

| 08:48 - 01 Luglio 2018

Il Rimini Baseball completa un’importante doppietta ai danni del Tommasin Padova aggiudicandosi gara2 per 6-1 risultato che consente ai Pirati di consolidare il secondo posto in classifica (16v 4p).

Primo inning subito scoppiettante. Il partente riminese Bassani viene accolto dalla valida del leadoff padovano Russo. La base ball a Galvan, la volata di Perdomo (Russo in terza) e il singolo di Hidalgo producono la prima segnatura ospite (0-1). Al cambio di campo i Pirati rispondono prontamente: il leadoff Noguera si guadagna la base ball e avanza in seconda su palla mancata, poi il singolo di Garbella lo spinge in terza. La battuta in doppio gioco di Romero (foto Bassani) permette al compagno di firmare il momentaneo pareggio (1-1). Due riprese più avanti arriva la svolta decisiva della gara,. Il partente patavino Habeck concede due basi ball consecutive a Noguera e Garbella, poi la rimbalzante in scelta difesa di Romero porta Noguera in terza. La puntuale valida di Angulo (1-2) e il gran doppio di Ustariz producono i tre punti del sorpasso (1-4). Ustariza giunge sul sacchetto di terza su lancio pazzo, poi la volata di sacrificio di Batista confeziona il quarto punto riminese dell’inning (1-5). Da qui in avanti i ritmi della gara si abbassano notevolmente. Al settimo inning gli uomini di Ceccaroli trovano un altro punto sul rilievo del Tommasin Fabiani. Llewellyn tocca un singolo interno, poi sulla valida di Di Fabio arriva in terza. La rimbalzante di Noguera produce il sesto punto neroarancio (1-6), poi dopo il colpito di Garbella, la seconda battuta in doppio gioco della serata di Romero chiude l’attacco riminese.

Sul monte dei Pirati dopo il partente Bassani si sono alternati Morellini, Hernandez, Kelly e Ruiz che hanno completato la gara senza particolari problemi. L’unica nota stonata della partita è stata l’uscita anticipata dal terreno di gioco del ricevitore riminese Cit al sesto inning per una pallinata di rimbalzo (sotto la maschera) che gli ha provocato un piccolo svenimento. Dopo qualche attimo di paura, lo stesso giocatore neroarancio è uscito con le sue gambe (accertamenti in nottata al pronto soccorso).

Il prossimo impegno per la truppa neroarancio sarà mercoledì 4 Luglio (playball ore 20) allo Stadio dei Pirati dove gli uomini di Ceccaroli sfideranno in un test amichevole la Nazionale Italiana del manager Gerali. Prossimo Sabato 7 Luglio (gara1 ore 15.30 e gara2 ore 20.30) i Pirati faranno visita al Recotech Padule reduce dalla doppietta esterna conquistata sul diamante del Nettuno City.



Gara 2

Tommasin Padova 1

Rimini Baseball 6

TOMMASIN PADOVA: Russo ed (2/5), Galvan ec (1/3), Perdomo int (1/4) , Hidalgo 3b (3/4), Martone 2b (0/4), Berini es (0/1) (Calvo es 0/2), Pacini 1b (0/3), Sandalo dh (0/4), Marinig r (0/4).



RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (0/2), Garbella ed (1/2), Romero es (0/4) (Cit r 0/0), Angulo int (1/3), Ustariz 1b (1/4), Batista dh (2/3), Celli ec (1/4), Cit r (0/2) (Llewellyn r 1/1), Di Fabio 3b (1/3).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Tommasin Padova 100 000 000 = 1 bv 7 e 0

Rimini Baseball 104 000 10X = 6 bv 8 e 2

PRESTAZIONE LANCIATORI

Bassani (i) rl 4.0 bvc 3 bb 2 so 3 pgl 1

Morellini rl 1.0 bvc 2 bb 0 so 2 pgl 0

Hernandez (W) rl 2.0 bvc 1 bb 1 so 1 pgl 0

Kelly rl 1.0 bvc 1 bb 0 so 1 pgl 0

Ruiz rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 2 pgl 0



Habeck (L) rl 6.0 bvc 5 bb 3 so 4 pgl 4

Fabiani rl 2.0 bvc 3 bb 0 so 1 pgl 1



NOTE Doppio di Ustariz. Errori: Angulo 2.