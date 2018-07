Incidente in piazza Malatesta, perde il controllo e finisce sul prato di Castel Sismondo

Cronaca

Rimini

| 07:45 - 01 Luglio 2018

Curioso incidente, per fortuna senza feriti, nel pomeriggio di sabato in piazza Malatesta: una Mercedes, con targa svizzera, è finita sul marciapiede per poi abbattere il palo che delimita il prato della corte di Castel Sismondo. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale: sembra che la potente vettura stesse viaggiando a forte velocità in direzione sud quando ha perso il controllo.