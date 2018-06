FOTO: Vanessa Ferrari e il campione italiano in carica Lorenzo Galli a Ginnastica in Festa

Attualità

Rimini

| 19:33 - 30 Giugno 2018

A Ginnastica in Festa 2018 è andata in scena una giornata dedicata a tutti gli appassionati, con protagoniste le stelle azzurre della Ginnastica Artistica. La Fiera di Rimini, infatti, ha accolto Vanessa Ferrari, pluricampionessa mondiale ed europea, Marco Lodadio, che ha appena conquistato uno splendido Argento agli anelli ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (Spagna), e Lorenzo Galli, campione italiano assoluto in carica fino al 7 e 8 luglio, quando dovrà mantenere il titolo sfidando i migliori ginnasti italiani agli Assoluti di Riccione.

Occasione speciale, dunque, per tutti i fan e gli amanti di questo sport che hanno vissuto una giornata all’insegna della grande ginnastica internazionale, in particolare con Marco Lodadio che ha mostrato ai presenti la spettacolare medaglia conquistata appena 3 giorni fa in Catalogna, portando l’atmosfera magica della competizione all’interno del quartiere fieristico di IEG - Italian Exhibition Group.

Una giornata conclusa in bellezza con il consueto e spettacolare Galà della Gymnaestrada, un’esibizione di gruppi di varie Regioni che ha messo in scena un vero e proprio spettacolo teatrale ricco di coreografie, costumi e scenografie; domani invece la manifestazione della FGI, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym, vivrà le ultime emozioni di un’edizione 2018 da favola.