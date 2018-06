Eccellenza, alla Fya l'attaccante Grimellini e il portiere Rapisarda. Marignanese: tra i pali Bonazza

Sport

Rimini

| 18:46 - 30 Giugno 2018

ALFONSINE Arrivi: il mercato per la squadra di Gori si è fermato al difensore ex Faenza Luca Lodetti ('89). Di ritorno il difensore Bertoni e il bomber Antonio Salomone dall’Axys Zola neopromosso in serie D.

Confermati: portiere Lusa; il difensore Mingozzi; i centrocampista Federico Innocenti Magri, Sarto, Botti. Attaccanti: Filippi; i centrocampisti Magri, Sarto, Botti. Attaccanti: Filippi.

CASTROCARO Nessuna novità nell’ultima settimana.

Arrivi: Pasolini dal Cattolica Domini dal Cervia e Boschi dal Massa Lombarda.

Confermati: i portieri Ruffilli e Spada, i difensori Bentivoglio, Battistini, Babini, Panzavolta e Sango (2000); i centrocampisti Bergamaschi, Stucchi, Gurioli (99), Lanzoni (99). Attaccanti: Pezzi.

Partenze: Godoli, Bonavita, Bamonte, Battiloro Sbaragli (98).

CATTOLICA Arrivi: Centrocampisti: Nicola Palazzi (96 Alma j. Fano), Federico Di Addario centrocampista '98, Filippo Bacchielli attaccante '00, Giacomo Palazzi portiere '91, Jacopo Liera difensore '92.

Confermati: Massimo Tombari difensore 86, Federico Andreani portiere '94, Michele Mercuri centrocampista '85, Giovanni Casolla difensore '87, Pedro Joel Cruz centrocampista '98, Micheal Parma difensore '98, Lorenzo Formica attaccante '00 e Matteo Ceramicoli centrocampista '97.

Partenze: Pasolini, Mazzoli, Politi, Andrea Brighi, Venghi, Di Filippo, Cuomo.

CLASSE Effettuata la domanda di ripescaggio per salire in serie D: verdetto nella seconda metà di luglio. Confermato il tecnico Evangelisti.

Confermati: il portiere Bovo. Difensori: Monaco, Ferri. Centrocampisti: Ceroni, Montemaggi, De Rose. Attaccanti: Dall’Agata. Svincolati: Rocchi, Trovato. Ceduti: in prestito il giovane Lami (Sant’Alberto)

DIEGARO Nello staff tecnico con mister Stefano Scarpellini, Renzo Faedi (tattico difensivo), Filippo Antoniacci (tattico offensivo) e Michele Salafrica (preparatore tecnico) ecco Aloise Poggioli (preparatore portieri). Il preparatore atletico è Federico Pagliarani.

Arrivi: difensore Antoniacci (84, Ronco), Aslani (Granata); attaccanti: Casadei (83, Savignaese), Mazzuoli (99, Bakia).

Partenze: Nicolini, Storti, la mezzala ‘99 Bertani (otto gol) al Taranto in serie D, Nicolini al Carpena.

FAENZA Arrivi: il portiere Calderoni, l’attaccante Tosi, il centrocampista Malo,

Confermati: i difensori Gavelli, De Luca; i centrocampisti Fantinelli, Missiroli e Savioni; l’esterno Albonetti; l’attaccante Gardenghi; i giovani Lanzoni, Bertoni, Bentini, Salazar, Tassinari.

Partenze: Grazhdani (Mezzolara), all'Alfonsine il difensore Lodetti; al Reda l'esterno Petrini; il centrale Piraccini è vicino allo Sparta Castel Bolognese. Appende la scarpette al chiodo l’attaccante Negrini.

FYA RICCIONE Arrivi: Portiere: Gabriele Rapisarda (99 ex Rimini). AttaccantI. Lorenzo Grimellini (94, Russi).

Confermati: Righetti, De Luigi, Piscaglia, Sottile, Cangini, Alberigi, Censoni, Zafferani, Lunadei, Contarini, il 2000 Ioli. Ritornano dai prestiti: Pari, Zamagni. In rosa anche tiro il centrocampista Grimaldi (2000) e l’attaccante Cecchetti. Inserito nello staff tecnico il preparatore dei portieri Massimo Traversa (ex Igea)

MARIGNANESE Arrivi: portiere: Simone Bonazza (Romagna Centro 98). Difensori: Tontini (2000, ex Asar), Emanuele Moretti (99, dal San Marino), Dominici (93, Atletico Alma Fano). Attaccante: Lorenzo Donati (2000, Vis Pesaro), Crescentini (2000, giovanili Santarcangelo).

Confermati: i portieri Azzolini e Di Renzo, i difensori Samba, Grandoni e Salvatori; i centrocampisti Conti, Fabbri, Carnesecchi, Tonelli, Mazzoli e gli attaccanti Santoni e Pensalfine.

MASSALOMBARDA Arrivi: il difensore Vaccari (2000) dall’Imolese; il centrocampista Cavini, giocatore classe 1992; l'attaccante classe 2000 Donati dal Bagnacavallo.

Conferme: il portiere Brachetti, i difensori Hysa, Zuccarino, i centrocampisti Lumci, Selleri, Trombetti.



LA ALTRE SQUADRE



CORTICELLA Come allenatore confermato Farneti.

Arrivi: il portiere Giovannini, 1995, ex Casalecchio, Massa Lombarda e Castenaso. Attaccante: Lorenzo Tedeschi, 93, ex Progresso.

GRANAMICA Arrivi: i difensori Giuliani (ex Anzolavino), Geretto (ex Sasso Marconi); il centrocampista Vinjolli 97, Baldazzi (ex Molinella). Attaccanti: Raspadori (Mezzolara).

Confermati: Cicerchia, Puggioli e gli under. Ritorna il centrocampista da Molinella Baldazzi. Il bomber Girotti (42 gol in due stagioni) si è accasato al Sasso Marconi (D).

MEDICINA Arrivi: Semprini, classe 1983, ex Rimini, Ravenna (due promozioni col Ravenna dalla D alla C1) e Bellaria; esterno d’attacco Luca De Martino (1996), ex Lavezzola, Axys e Imolese.

Partenze: bomber Petrascu al Casalecchio (Promozione).

PROGRESSO: il tecnico è confermato Davide Marchini, ex giocatore del Bologna. Arrivi: l’esterno di fascia sinistra Vandelli (93, ex Axys) , l’attaccante Gilli 31 anni (ex San Felice). Riconfermata gran parte della rosa.

SANPAIMOLA Il mister è Tinti. Arrivi: il difensore 1998 Filippo Ragazzini (Corticella). Centrocampista: Thomas Ragazzini (1995 dall’Imolese). Vincenzi (Sesto Imolese). Attaccanti: Pioppo (dal Sesto Imolese).