Moto3, ad Assen per Bastianini secondo tempo. In pole Martin, terzo Bulega. Bezzecchi ottavo

Sport

Rimini

| 18:03 - 30 Giugno 2018

Ad Assen pole positione per Jorge Martin. E’ la numero 14. Al suo fianco in prima due riminesi, Enea Bastianini ad appena 30 millesimi e Nicolò Bulega, quest’ultimo al miglior risultato stagionale in qualifica dopo un inizio difficile, mentre il leader iridato Marco Bezzecchi prenderà il via dall’ottava casella in griglia. Aron Canet è in seconda fila, davanti a Lorenzo Dalla Porta e John McPhee, mentre Fabio Di Giannantonio scatta dalla settima casella in griglia.

Da registrare subito due cadute, quella del rookie Kazuki Masaki alla curva 7 e quella di Albert Arenas alla De Bult.. Bastianini rischia molto finendo largo alla curva 7 e percorrendo ad alta velocità tutta la via di fuga, senza fortunatamente cadere. La battaglia per il primo posto coinvolge Bastianini, Martin e Canet e dura fino alla fine.

Tra gli altri romagnoli, 15esimo è Niccolò Antonelli, Andrea Migno è 24.