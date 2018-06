Calcio 2a Cat: Perticara, un altro colpo in attacco. Dalla Due Emme arriva Nicholas Rossi

Sport

Perticara

| 17:47 - 30 Giugno 2018

Il Perticara Calcio punta al ritorno in Prima Categoria e per questo i ds Galli Angeli e Dall'Ara stanno lavorando in modo proficuo per mettere a disposizione di mister Ostolani una rosa pienamente competitiva. La società ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Nicholas Rossi, classe '91, dalla Due Emme. Rossi, destinato ad affiancare il neo acquisto Para, può ricoprire tutti i ruoli di movimento dell'attacco, ha buone doti tecniche e trascorsi in categorie superiori: "Ho scelto Perticara perché è una società ambiziosa, così come sono ambiziosi i tifosi. Sono qua per vincere". Luca Casanova è invece il nuovo preparatore atletico, per lui un ritorno a Perticara: "Un ritorno emozionante, anche se non è cambiato molto da quando sono stato qua da giocatore. Sono stato scelto come preparatore, la voglia c'è e ci sono anche i giocatori per fare bene".