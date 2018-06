Calcio Promozione, il Gabicce Gradara scatenato: ecco l'attaccante Francesco Vegliò

Sport

Gabicce Mare

| 17:21 - 30 Giugno 2018

Il Gabicce Gradara cala il pokerissimo. Dopo gli acquisti del portiere Celato, del difensore Passeri, dell’esterno Bastianoni e del centrocampista Vaierani, la società guidata dal presidente Marsili ha messo a segno un altro importante colpo. Si tratta dell’attaccante Francesco Vegliò, classe 1994, cresciuto nell’Azzurra, poi per cinque stagioni nell’Atletico Gallo Colbordolo (due campionati in Promozione con un salto di categoria e tre in Eccellenza) e infine nel Valfoglia in Promozione (5 reti segnate).

“E’ un attaccante bravo tecnicamente, che gioca per la squadra – spiega il direttore sportivo Magi – rapido, sa difendere palla per far salire i compagni nel rilancio dell’azione. Conosce bene Bastianoni, Vaierani e Passeri, suoi compagni nell’ultima stagione e questo agevolerà il compito suo e del mister Papini. Ci fa piacere che abbia creduto nel nostro progetto”.

Da parte sua Vegliò commenta: “Sono contento della mia scelta, il progetto del Gabicce Gradara mi ha entusiasmato. Ho parlato col mister Papini, un tecnico assai preparato. Oltre ai miei ex compagni conosco gli altri giocatori e la rosa mi pare di qualità. Il mio obiettivo? Voglio raggiungere la doppia cifra”.

Le sue caratteristiche?

“Mi piace puntare l’uomo, mettere i compagni in condizione di fare gol. Non sono un egoista”.