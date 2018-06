Basket, Crabs di nuovo in serie B col titolo della Vis Nuova Roma? Intanto ecco 'Rinascita Basket Rimini'

Sport

Rimini

| 17:08 - 30 Giugno 2018

Potrebbe essere la neopromossa in serie B Vis Nova Roma la società individuata dalla doppia cordata formata dai ragazzi della darsena e da Luca Corbelli, in trattativa da settimane col patron dei Crabs Luciano Capicchioni, per rilevare il titolo del campionato cadetto.

L’indiscrezione è rilanciata dal sito Basketincontro.it. Con Rimini ci sarebbe in corsa anche se in maniera più defilata la Nuova Cestistica Barcellona.

Pare che il presidente del club romano si sia stufato e i tentativi di cessione degli ultimi giorni non sono andati a buon fine e ora si parla di vendita del titolo. Per lunedì – dicono i boatos provenienti da Roma – è atteso il comunicato ufficiale del passaggio di consegne. Una curiosità: la Vis Nova Roma nel 2016 vinse la Coppa Italia di serie C Gold che si disputò alla Fiera di Rimini. Vedremo se così sarà.

Intanto martedì alle ore 11,30 al Peacock è stata indetta una conferenza stampa di presentazione ufficiale del “Progetto RBR - Rinascita Basket Rimini”. A quanto pare ne farebbero parte quasi tutte le società del territorio. Per conto di questo gruppo – la terza cordata - un noto professionista riminese ha avanzato una proposta di acquisto dei Crabs a Luciano Capicchioni, a quanto pare rigettata.

Stefano Ferri