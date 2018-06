Tennis, Andrea Maria Artimedi si ferma solo in semifinale nel torneo Europe di Mestre

Sport

Repubblica San Marino

| 16:31 - 30 Giugno 2018

Si è fermata solo in semifinale la corsa di Andrea Maria Artimedi, giovane allieva della San Marino Tennis Academy Giorgio Galimberti, nel “Trofeo Città di Venezia”, torneo internazionale under 16 tappa del circuito Tennis Europe.

Sui campi dello Sporting Mestre ha dunque migliorato i buoni risultati ottenuti qualche settimana fa a Biella (quarti individuali e semifinale in doppio) la promettente allieva di Giorgio Galimberti: Artimedi, numero 6 del seeding, ha messo in fila Giulia Finocchiaro (6-2 6-2), poi al secondo turno Sveva Bernardi (6-2 6-3) e nei quarti Camilla Gennaro (4-6 6-3 6-1), in precedenza autrice dell’eliminazione di Sofia Pizzoni, prima testa di serie del torneo, cedendo per 6-3 6-2 ad Anna Paradisi, numero 4 del tabellone, nel match che valeva un posto in finale.

In doppio – vale la pena ricordarlo – ha raggiunto la finale la coppia formata dalle due allieve della San Marino Tennis Academy Giorgio Galimberti, appunto Andrea Maria Artimedi e la 14enne Erika Di Muzio: dopo le affermazioni su Anna Paradisi e la polacca Malvina Rowinska, seconda testa di serie (6-4 6-3), e in semifinale su Annagiulia Danesi e Ottavia Massetti (6-2 6-1), le due promesse abruzzesi sono state superate per 7-5 6-3 nel match da Anastasia Abbagnato e Beatrice Stagno, prime favorite del tabellone.