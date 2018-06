Il Tennis Viserba a Milano contro il Tc Bonacossa: in palio la promozione in serie B maschile

Sport

Rimini

| 16:24 - 30 Giugno 2018

Il Tennis Viserba cerca domenica una storica promozione in serie B maschile con la sua straordinaria prima squadra maschile che finora, nella fase regionale, è stata assoluta protagonista della serie C, sia nella prima parte a gironi, che nel tabellone finale, tanto da guadagnarsi la finalissima del nazionale che mette in palio un posto per la prossima stagione tra i Cadetti. Tra il Ct Viserba e la storia c’è però il Tennis Club Milano “Bonacossa”, Club di grandissimo lignaggio, che ogni anno ospita ormai da un secolo il Trofeo Bonfiglio, gli Internazionali d’Italia giovanili.

Il team riminese guidato dal maestro Marco Mazza, che sarà seguito a Milano da un bel numero di tifosi, può schierare una squadra molto forte sui valori alti, con Manuel Mazza (2.4), Alessandro Canini (2.4), Francesco Giorgetti (2.4), Alberto Bronzetti (2.4) e Diego Zanni (2.5). Il Tc Milano “Bonacossa” si presenta con il 2.4 Maurizio Speziali, il 2.5 Federico Lucini ed il 2.6 Leonard Patrick Bierbaum, tanto per citare i giocatori con classifica migliore.