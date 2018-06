Tennis, all'Open di Cervia Godio agli ottavi. Memorial Cicconetti: Argello e Agnello nei quarti

Sport

Cervia

| 16:20 - 30 Giugno 2018

Il locale Andrea Godio, il forlivese Jari Castellucci ed il giovane faentino Filippo Venturelli negli ottavi del torneo nazionale Open del Ct Cervia. 2° turno main-draw: Godio (3.3)-Riccardo Rondinelli (2.7) 3-1 e ritiro, Castellucci (2.7)-Paolo Mazzavillani (3.1) 6-3, 6-0, Juan Maria Gomez Corrales (2.8)-Umberto Crocetti Bernardi (2.6) 1-6, 6-1, 6-4, Giacomo Polidori (2.7)-Alessandro Ribani (2.8) 7-6 (1), 4-6, 6-2, Filippo Venturelli (2.8)-Massimiliano Zamagni (2.8) 6-2, 7-5. Intanto oggi scatta, sempre sui campi del Ct Cervia, il torneo di 3°, il memorial “Mario Cortesi”. Nel maschile sono 67 gli iscritti, i big sono i 3.1 Stefano Torrisi, Alessandro Terranova e Fabio Felicetti. Nel femminile al via in 43, le big sono le 3.1 Ludovica Fiorini e Silvia Sanna. Le teste di serie del primo tabellone sono andate nell’ordine alle 4.1 Valentina Benini, Olimpia Bergonzoni, Raffaella Maletti, Livia Bancale, Sara Rizzello e Stella Faedi.



MEMORIAL CICCONETTI I giocatori del Ct Cicconetti scatenati nel torneo di casa. Due portacolori del Club riminese, Andrea Argelli e Massimiliano Agnello (n.2), volano infatti nei quarti del torneo nazionale di 3°, il memorial “Arnaldo Cicconetti”. 2° turno: Gianluca Vannucci (3.5)-Massimo Padovani (4.1) 7-5, 1-6, 7-5, Enrico Gaddoni (3.4)-Marco Gianfrini (3.5) 6-0, 7-5. Ottavi: Argelli (3.3)-Marco Rinaldi (3.3) 6-1, 6-7, 6-2, Andrea Squadrani (3.4)-Andrea Torri (3.5) 6-0, 6-1, Agnello (3.2)-Claudio Marcantoni (3.5) 7-5, 6-2. Oggi si completa l’allineamento ai quarti, domani dalle 16.30 i match, appunto, dei quarti di finale per il torneo riminese.