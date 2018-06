Valmarecchia, la testimone dello sposo ruba uno smartphone durante il matrimonio

Cronaca

Novafeltria

| 14:40 - 30 Giugno 2018

Nel corso di un ricevimento nuziale sparisce uno smartphone di un’invitata, quanto accaduto ha suscitato sdegno nell’incredula vittima ed imbarazzato gli sposi, ma ha del clamoroso lo sviluppo dell’indagine lampo, svolta dai Carabinieri della Stazione di Villa Verucchio – diretti dal Luogotenente Luciano Masini – che hanno individuato come responsabile, addirittura, la testimone dello sposo. La ragazza, 22enne, è stata individuata quale la responsabile del furto attraverso indagini tecniche: ha infatti utilizzato lo smartphone per un congruo lasso di tempo, ad iniziare da poche ore dopo la fine del ricevimento nuziale. Quando gli increduli sposi hanno commentato, tra gli amici più cari, di essere stati contattati dai Carabinieri per sapere chi aveva partecipato al loro matrimonio, la 22enne ha sentito il cerchio stringersi ed ha ammesso “la debolezza” ai militari, dopo aver restituito, spontaneamente, lo smartphone alla derubata.