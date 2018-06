Due vittorie e una sconfitta per la Vasco De Paoli, debutto vincente per Manuel Felciani

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:17 - 30 Giugno 2018

Venerdì 29 giugno trasferta marchigiana per la Vasco De Paoli, impegnata a Sassocorvaro in una riunione di boxe organizzata dall'Asd Feretrana di Mercatale. Primo atleta clementino a salire sul ring Mattia Giani, categoria Youth 52 chili, vincitore in modo agevole nei confronti del rivale, Acraf Taki della Nike Fermo. Era il debutto

per Manuel Felciani, senior 64 kg, contro Lamin Manjang della Audax Fano. Felciani ha vinto infliggendo due conteggi in piedi all'avversario, facendosi apprezzare per le ottime doti tecniche. E' stato sconfitto invece Modou Samb, senior 81 kg, opposto a Michele Santoli della Audax Fano Match.