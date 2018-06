Intensi controlli nei luoghi della movida di Rimini, nella serata pre 'Molo Street Parade'

Cronaca

Rimini

| 14:11 - 30 Giugno 2018

Alla vigilia dei servizi e dell’impegno previsti per garantire l’ordinato svolgimento dell’edizione 2018 della “Molo street parade”, uno dei più importanti eventi dell’estate riminese, gli agenti della Polizia di Rimini, durante la serata di venerdì, hanno messo in atto i consueti controlli per prevenire reati e fenomeni di degrado. Affiancati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e alle unità cinofile antidroga, gli uomini delle Volanti della Questura di Rimini hanno eseguito pattugliamento del territorio nei pressi dei luoghi della movida riminese. Sono state 120 le persone identificate, mentre un 22nne nigeriano è stato denunciato per clandestinità. Un 16enne, sorpreso in piazzale Fellini con alcuni grammi di marijuana per uso personale, è stato sanzionato.