Santarcangelo, cittadini al voto per il bilancio partecipato: già in 100 hanno partecipato

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:49 - 30 Giugno 2018

Primo giorno da record per il Bilancio partecipato 2018. Hanno infatti superato quota 100 i santarcangiolesi che sabato mattina hanno votato per uno degli 11 progetti ammessi. Le votazioni proseguiranno all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune fino al 14 luglio. Per maggiori informazioni www.comune.santarcangelo.rn.it.

Nella foto il vicesindaco Emanuele Zangoli.