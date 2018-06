Il Cirque Bidon continua il suo viaggio nel riminese: la storica compagnia francese sarà a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:47 - 30 Giugno 2018

Il Cirque Bidon fa tappa a Santarcangelo. Da martedì 3 a giovedì 5 luglio la compagnia di Françoise Rauline, che fa incontrare teatro, danza, comicità e poesia, presenta il nuovo spettacolo “Etrez dans la danse!”. Dopo le tappe di Pennabilli e Rimini, la carovana si sposterà a passo di cavallo all’area Campana dove per tre giorni – alle ore 21,30 – gli spettatori potranno immergesi nelle atmosfere di un circo senza tempo, testimone di una scelta di vita vera, controcorrente, lenta e profonda. “Entrez dans la danse!”, infatti, invita il pubblico con umorismo e poesia ad accompagnare i protagonisti nel viaggio incessante dei circassi, popoli nomadi che vagano senza fermarsi in simbiosi con l’immutabile balletto dei pianeti.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili online (QUI) oppure, a partire dalle 20,30, direttamente presso la biglietteria (chi acquista il biglietto in prevendita è invitato a presentarsi almeno 45 minuti prima dell’inizio). I posti non sono numerati e non sono prenotabili, mentre in caso di maltempo i biglietti venduti potranno essere rimborsati o sostituiti con biglietti per la successiva replica dello spettacolo. Costo dei biglietti: intero 15 €; ridotto 10 € (per bambini da 4 a 13 anni compiuti). Per ulteriori informazioni: info@tuttimattipercolorno.it.