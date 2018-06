Rimini: lite furiosa tra tre turisti inglesi, donna presa a calci e pugni, due denunciati

Cronaca

Rimini

| 12:12 - 30 Giugno 2018

In preda ai fumi dell’alcol aggrediscono e prendono a calci e pugni la compagna di vacanza: è quanto accaduto la notte tra venerdì e sabato. Protagonisti della vicenda tre turisti inglesi, un 58enne e due donne di 50 e 50 anni. I tre sono tornati nel loro appartamentino in un residence del centro verso l’una e qui hanno deciso di bere “il bicchiere della staffa”, forse esagerando un po’, tanto che la situazione è rapidamente degenerata: complice qualche vecchia incomprensione acuita dai fumi dell’alcool, i tre amici hanno iniziato a litigare animatamente. Dalle parole si è presto passati ai fatti e ad avere la peggio è stata la donna del 59: aggredita dai due connazionali, è stata ripetutamente colpita al volto con pugni e calci. Divincolatasi, la donna è uscita dalla stanza e, in stato confusionale, si è rifugiata in un bar poco distante. Il barista, notando gli evidenti lividi sul volto della donna, che se ne stava seduta ad un tavolo immobile, ha chiamato il numero di emergenza 112 richiedendo l’intervento di una pattuglia sul posto. I militari, che hanno immediatamente condotto la vittima in ospedale per le cure mediche del caso, hanno avuto non poca difficoltà nel ricostruire la dinamica dei fatti poiché la donna ha solo accennato al litigio per poi fare scena muta, forse anche per evitare peggiori conseguenze alle persone con cui era in vacanza. Tuttavia i militari, avviati gli accertamenti del caso, sono risaliti alla struttura dove erano alloggiati i tre rintracciando i due aggressori che dormivano nell’appartamento. Identificati, dovranno rispondere di lesioni personale aggravate.