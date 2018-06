Calcio 1a Cat: Athletic Poggio, arriva il 19enne terzino sinistro Alessandro Cupioli

Sport

Poggio Torriana

| 11:04 - 30 Giugno 2018

Nuovo ingaggio in casa Athletic. Infatti dopo l’arrivo dell’attaccante Federico Depaoli, la società arancioazzurra ufficializza anche il tesseramento del terzino sinistro Alessandro Cupioli.

Nato a Rimini, classe ‘99, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso dove si è sempre distinto per senso della posizione, tecnica e duttilità dato che può essere inoltre utilizzato come difensore centrale: qualità che gli hanno permesso di allenarsi in diverse occasioni con la prima squadra. Significativa anche l’esperienza con la Polisportiva Stella.

Ora Cupioli è pronto ad abbracciare la nuova sfida che ha davanti: “Ho scelto l'Athletic perché voglio ritornare a giocare e penso di poterlo fare con questa società. - spiega il 19enne neo bernese - Mi affascina il fatto di essere inserito in una prima squadra nella quale posso giocarmi chances di essere titolare”.

Ambiziose le aspettative per la prossima stagione: “Mi aspetto di migliorare sia tecnicamente che mentalmente. Spero di riuscire a segnare qualche gol e di fornire buone prestazioni, nella speranza la squadra venga promossa”.





