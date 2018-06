Incidente in A14, auto perde il controllo e rimbalza contro un camion: feriti donna e bambino

Cronaca

Rimini

| 10:45 - 30 Giugno 2018

Incidente sabato mattina in A14, all'altezza del casello di Cattolica, direzione Bologna. Erano da poco passate le 6, le cause sono al vaglio delle pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Fano e Sottosezione Polizia Stradale di Forlì. Da una prima ricostruzione, il conducente di una Audi A4 con a bordo moglie e figlio 12enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed ha impattato frontalmente contro l’attenuatore d’urto che si trova tra una carreggiata e l’altra. L’auto è però rimbalzata al centro della strada proprio mentre stava transitando un camion, proveniente dalla Slovenia, carico di autoricambi. L’impatto, avvenuto frontalmente, è stato violentissimo: l’autoarticolato ha letteralmente scaraventato la vettura in terza corsia. Intanto il mezzo pesante ha perso numerose parti meccaniche in strada, pericolose per i veicoli in transito. E’ stato infatti necessario bloccare una corsia per consentire il ripristino della circolazione. Le conseguenze del sinistro potevano essere ben più drammatiche: la donna e il bambino sono stati trasportati all’ospedale ‘Ceccarini’ di Riccione con lesioni di media gravità. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli . La situazione è tornata alla normalità verso le 8: se fosse accaduto nella direzione opposta ci sarebbero state maggiori criticità, dato l’afflusso dei vacanzieri diretti in Riviera.