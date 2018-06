A quarant’anni dalla maturità rimpatriata della quinta C dello scientifico Einstein: un piacevole ‘Amarcord’

Attualità

Rimini

| 10:13 - 30 Giugno 2018

E’ stata più di una cena, un incontro per festeggiare il quarantesimo anno dalla maturità: si tratta degli ex studenti sella classe 5 C del liceo scientifico Einstein , anno scolastico1977/78 che hanno organizzato una piacevole rimpatriata. Quegli ex ragazzi ne hanno fatta di strada dai banchi di scuola. E’ stata sicuramente l’occasione per rincontrarsi e ricordare gli anni più belli della gioventù, gli aneddoti più curiosi e divertenti e raccontarsi. Una piacevole serata che ha riportato tutti indietro col tempo.