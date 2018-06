Scontro nella notte sulla Consolare a Rimini: tre ragazze ferite

Cronaca

Rimini

| 08:55 - 30 Giugno 2018

Incidente sulla Consolare per San Marino nella notte tra venerdì e sabato. Era da poco passata l’una, tre ragazze, a bordo di un’auto, probabilmente hanno perso il controllo del mezzo, ma le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento, e si sono schiantate. Una di loro, 23 anni, è stata trasportata con un codice di massima gravità all’ “Infermi” di Rimini, le altre due, anche loro 23enni, sono state soccorse e medicate nello stesso nosocomio, fortunatamente con ferite di meno entità. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e Polizia.

Foto di repertorio.