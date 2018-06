Calcio: Obeng al Modena, Giovanni Rossi verso l'Arezzo. La Reggina su Mazzavillani

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 01:20 - 30 Giugno 2018

Il difensore esterno ex Santarcangelo e Ravena Giovanni Rossi è vicino all’Arezzo. Il terzino sinistro Francesco Mazzavillani, 1998, ex Rimini è richiesto da Reggina e Vecomp Verona. Il Pro Piacenza è stato ceduto alla Seleco, azienda italiana leader nel settore della produzione e distribuzione di TV ed elettrodomestici.

Salgono a quindici gli acquisti conclusi dal Modena, che ha ufficializzato gli ingaggi del centrocampista Francis Obeng (foto) dal Santarcangelo e del difensore Orlando Ndoj dal Campodarsego. Obeng è l’ex giocatore Santarcangelo, classe 1986, oltre 200 presenze con la maglia del Santarcangelo disputando nove campionati tra D, C2 e C. Due stagioni fa ha giocato anche 21 gare nel Melfi, sempre in C, per poi tornare coi i romagnoli nello scorso campionato.