Baseball, la T&A piega il Parma per 2-0 in gara1: decide un homer di De Wolf

Sport

Repubblica San Marino

| 00:45 - 30 Giugno 2018



E' una vittoria di importanza decisamente elevata quella ottenuta dalla T&A a Serravalle in gara1 della terza di ritorno con Parma. A decidere un match appassionante e vibrante ci ha pensato Thomas De Wolf, autore del fuoricampo che ha mandato due punti a tabellone al sesto inning. Il vincente è Quevedo, salvezza per Andres Perez.

Sul monte di Parma c’è un Casanova solido, ma la T&A mostra di poterlo colpire. Al 1° inning la squadra ducale non sfrutta il doppio di Koutsoyanopulos, mentre al 3° è la T&A a mangiarsi le mani per il doppio gioco difensivo parmense sulla rimbalzante di Ferrini con uomini agli angoli. Grandissimo lavoro in partita per Simone Albanese, che ne elimina due in tentativi di rubata in seconda (Desimoni al 3° e Mirabal al 4°) e soprattutto due a casa base: al 5° e al 7°, con i brividi del caso, ad andare out a un niente dal punto è sempre l’ex Poma (assistenze di Pulzetti e Ferrini). In mezzo, al 6°, si decide la partita. Avagnina si guadagna la base ball, Ferrini è salvo per scelta difesa (out Avagnina in seconda) e De Wolf libera tutta la sua potenza per il fuoricampo in campo opposto che vale il 2-0. Una legnata che spezza l’equilibrio, cambia la partita e galvanizza la T&A. All’8°, dopo i 6 inning senza punti subiti di Quevedo e il 7° con qualche difficoltà di Jimenez, per la T&A c’è Andres Perez. Il rilievo lascia al piatto Scalera, concede la base a Desimoni e poi la difesa continua nella sua buona partita col doppio gioco che chiude l’inning.

Nella parte bassa dell’8° c’è la staffetta parmense sul monte tra Rivera e Pomponi, con la T&A che arriva vicina ad aumentare il vantaggio. Le basi ball a De Wolf, Reginato e Albanese fanno sperare, ma il punto non arriva. Al 9° c’è ancora Perez a lanciare: singolo di Mirabal, doppio gioco sulla battuta di Sambucci e rimbalzante di Zileri con Babini che assiste senza difficoltà in prima per Morreale. Finisce qui, la T&A vince 2-0 e si rilancia.

T&A SAN MARINO-PARMACLIMA 2-0

PARMA: Desimoni es (1/3), Koutsoyanopulos ed (1/4), Mirabal ss (2/3), Sambucci 1b (0/3), Zileri dh (0/4), Poma ec (2/3), Morejon r (2/3), Paolini 2b (2/3), Scalera 3b (0/3).

T&A: Avagnina ec (1/3), Ferrini 3b (0/4), De Wolf dh (1/2), Bermudez es (2/4), Reginato ed (2/3), Albanese r (0/3), Morreale 1b (0/4), Babini 2b (0/3), Pulzetti ss (1/3).

PARMA: 000 000 000 = 0 bv 10 e 0

T&A: 000 002 00X = 2 bv 7 e 1

LANCIATORI: Casanova (L) rl 7, bvc 7, bb 2, so 6, pgl 2

Rivera (r) rl 0.2, bvc 0, bb 2, so 0, pgl 0

Pomponi (f) rl 0.1, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0

Quevedo (W) rl 6, bvc 6, bb 1, so 6, pgl 0

Jimenez (r) rl 1, bvc 3, bb 0, so 1, pgl 0

Perez (S) rl 2, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di De Wolf (2p. al 6°). Doppi di Koutsoyanopulos e Bermudez