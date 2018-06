Baseball, i Pirati sbancano il diamante di Padova: successo per 12-1

Sport

Rimini

| 00:33 - 30 Giugno 2018

Il Rimini Baseball sbanca il diamante del Plebiscito in gara1 vincendo largamente per 12-1 contro il Tommasin Padova. I Pirati hanno subito approcciato alla grande la gara producendo ben 10 punti nel primo terzo di partita che hanno di fatto agevolato il compito per il partente riminese Duran.

Partono subito forte i Pirati contro il partente padovano Pino, il leadoff neroarancio Noguera (foto Bassani) tocca un singolo, poi la battuta in doppio gioco di Garbella sembra spegnere l’assalto ospite. Lo slugger Romero si guadagna la base ball, poi due doppi consecutivi di Angulo e Ustariz confezionano due punti (0-2). La base ball di Batista e il singolo di Celli riempiono tutti i sacchetti. Il ricevitore Llewellyn realizza la valida da due punti che firma l’allungo (0-4), poi sulla rimbalzante in diamante di Zappone, il seconda base padovano Martone sbaglia l’assistenza in prima permettendo così ai due corridori riminesi di segnare altre due volte (0-6). Al cambio di campo i padroni di casa reagiscono, il partente dei Pirati Duran incassa il doppio di Russo al primo lancio, concede la base su ball a Galvan e Perdomo batte valido. Zero out e basi piene. Hidalgo batte una volata di sacrificio al centro che consente a Russo di arrivare salvo a punto (1-6), poi Duran sarà bravo a chiudere la ripresa lasciando al piatto Sandalo e Martone. Al secondo inning le mazze neroarancio producono un’altra segnatura grazie alle valide di Garbella, Angulo e Ustariz (1-7). Nella ripresa seguente i Pirati dilagano sul partente del Tommasin Pino, Celli batte un doppio e Llewellyn viene colpito (qualche protesta del manager Sandillo). I singoli in sequenza di Zappone (1-8) e Noguera (1-9) più la volata di sacrificio di Garbella confezionano altri tre punti (1-10). Sul rilievo del Tommasin Leyva (subentrato ad inizio 4°inning a Pino) lo slugger dei Pirati Romero colpisce il suo primo fuoricampo in campionato (1-11). L’attacco riminese prosegue col secondo doppio di serata per Angulo, poi le due rimbalzanti di Ustariz e Batista spostano il compagno in terza. La base ball a Celli e il lancio pazzo di Leyva spingono al piatto di casa base Angulo fissando il punteggio definitivo sul tabellone (1-12). Dopo lo starter romagnolo Duran, il manager Ceccaroli ha inserito il rilievo Marquez che non ha avuto problemi a condurre in porto il successo per manifesta superiorità lanciando due riprese senza sbavature.

Sabato sera la serie si trasferirà sul diamante riminese dello Stadio dei Pirati (playball ore 20.30) per la conclusiva sfida del terzo weekend di regular season (Girone di ritorno). Probabili partenti, l’ex Novara Bassani per Rimini e il franco-canadese Habeck per il Tommasin Padova.



Gara 1 (7°inning)



Rimini Baseball 12

Tommasin Padova 1



RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (2/5), Garbella ed (1/3) (Gabrielli es 0/1), Romero es (1/3) (Cit r 0/0), Angulo int (3/4), Ustariz 1b (3/4), Batista 3b (0/3), Celli ec (2/3), Llewellyn r/es/ed (1/3), Zappone dh (1/4).

TOMMASIN PADOVA: Russo ed (2/4), Galvan ec (0/2), Perdomo int (1/3) , Hidalgo 1b/3b (0/2), Sandalo 3b (0/3) (Calvo 1b 0/0), Martone 2b (0/2), Sciacca dh (0/2), Medoro r (1/3), Berini es (1/3).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rimini Baseball 613 002 0 = 12 bv 14 e 0

Tommasin Padova 100 000 0 = 1 bv 5 e 2

PRESTAZIONE LANCIATORI

L. Duran (W) rl 5.0 bvc 4 bb 3 so 5 pgl 1

Marquez rl 2.0 bvc 1 bb 1 so 2 pgl 0



Pino (L) rl 3.0 bvc 11 bb 2 so 0 pgl 7

Leyva rl 3.0 bvc 3 bb 1 so 0 pgl 2

Crepaldi rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 1 pgl 0



NOTE Fuoricampo di Romero (da 1 punto al 6°inning). Doppi di Angulo 2, Ustariz 2, Celli, Russo e Medoro. Errori: Martone e Russo.