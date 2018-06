Cede droga a un turista di 28 anni nei pressi della stazione: arrestato spacciatore marocchino

Cronaca

Rimini

| 19:46 - 29 Giugno 2018

Giovedì pomeriggio i Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti un 41enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo è stato sorpreso mentre, nei pressi della stazione ferroviaria, cedeva una dose da un grammo e mezzo di hashish ad un 28enne turista torinese. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire un’altra dose della stessa sostanza, il tutto sottoposto a sequestro in attesa delle analisi di laboratorio. L’acquirente verrà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti mentre il 41enne è stato condannato a cinque mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 1066 di multa con pena sospesa. Gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini.