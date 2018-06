Novafeltria, investita da auto in retromarcia: ragazza in ospedale in codice rosso

Cronaca

Novafeltria

| 18:14 - 29 Giugno 2018

Una ragazza è stata investita da un'automobile in via XXIV Maggio a Novafeltria, sulla Strada Marecchiese, di fronte all'osteria Madamadorè. Un giovane alla guida di una Wolkswagen Passat, durante una manovra in retromarcia, ha inavvertitamente investito la ragazza che stava camminando. Immediato l'intervento del personale del 118 con automedica e auto medicalizzata: il ricovero in ospedale è avvenuto in codice rosso. La passante ferita è sempre rimasta cosciente. I rilievi dell'incidente affidati ai Carabinieri.