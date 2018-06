Incendi nei boschi, da sabato scatta fase attenzione. Per segnalare c'è 115 e 1515

Attualità

Emilia Romagna

| 17:22 - 29 Giugno 2018

Dal 30 giugno al 30 settembre sarà in vigore in Emilia-Romagna la fase di attenzione per gli incendi nei boschi, così come previsto dal 'Piano regionale antincendio boschivo'. Contemporaneamente a Bologna aprirà anche la Soup (Sala operativa unificata permanente) con sede nell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile: in base alle condizioni meteo-forestali dovrebbe restare attiva fino ai primi di settembre, tutti i giorni dalle 8 alle 20 e di notte con servizio di reperibilità. L'Agenzia informeranno i Comuni per predisporre le azioni necessarie in materia di prevenzione e di informazione sui fattori di rischio. A luglio, sempre in base alle condizioni climatiche, l'Agenzia stabilirà inoltre l'inizio dello "stato di grave pericolosità" per i boschi: in questo caso ci sarà il divieto assoluto di accendere fuochi o strumenti che producano fiamme e le sanzioni per i trasgressori saranno aumentate. I numeri da contattare per segnalare incendi sono il 115 e il 1515. Per fare conoscere ai cittadini come si sviluppano gli incendi, come evitarli e cosa si può fare sono stati realizzati volantini, manifesti e anche un filmato: il materiale è disponibile sul sito della Protezione civile regionale.