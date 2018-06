Scamarcio, Salemme, De Sica, Argentero: il cinema italiano dal 2 luglio è a Riccione per Cinè, Giornate di Cinema

Eventi

Riccione

| 16:22 - 29 Giugno 2018

Riccione sarà la “Perla” del cinema da lunedì 2 luglio per l’ottava edizione di Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione estiva dell’industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da Anica, in collaborazione con Anec ed Anem, prodotta ed organizzata da Cineventi per la direzione di Remigio Truocchio, in programma a Riccione dal 2 al 5 Luglio.

Ciné negli anni è diventato un appuntamento imprescindibile per il mercato cinematografico italiano e un momento di incontro per gli addetti ai lavori, ma anche una manifestazione di eventi per il grande pubblico che, durante l’ottava edizione, potrà assistere a grandi anteprime e incontri con i protagonisti del nostro cinema.

Ricco il parterre di ospiti del cinema italiano attesi a Ciné: Pierfrancesco Favino, Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Massimo Boldi, Christian De Sica, Miriam Leone, Riccardo Scamarcio, Fabio De Luigi, Riccardo Milani, Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Alessio Maria Federici, Stefano Mordini, Guido Chiesa. Nella serata conclusiva di Ciné sfileranno inoltre a Riccione anche i protagonisti della commedia italiana in occasione dei CinéCiak d’oro (giovedì 5 luglio a partire dalle ore 21.00). La serata-evento a cura di Ciak, il mensile di cinema diretto da Piera Detassis, diventata ormai un appuntamento consolidato dedicato al genere assegnerà i premi alle commedie e agli interpreti che maggiormente si sono distinti nel corso dell’anno. Inoltre anche quest’anno Ciak attribuirà un premio speciale, assegnato nelle edizioni precedenti a grandi protagonisti del nostro cinema tra cui Carlo Verdone e Sabrina Ferilli: l’Absolute Comedian, che quest’anno sarà assegnato a Vincenzo Salemme.

In occasione della lunga Notte Rosa organizzata dal comune di Riccione in collaborazione con Ciné e RAI Radio2, aumentano le sorprese per il pubblico con il vasto programma di CinéMAX: un’intera settimana di eventi e appuntamenti di cinema, dal 1 al 7 luglio. Ad inaugurare questo ricco palinsesto sarà la serata evento, promossa da Radio2 e Ciné, con la coppia Nuzzo e Di Biase che presenteranno al pubblico la loro commedia on the road Vengo anch’io e racconteranno anche gli appuntamenti di Radio2 on tour (domenica 1 luglio ore 21.30 – CinéArena).

Tra le grandi anteprime di Ciné: Resta con me, il nuovo film di Baltasar Kormàkur con Shailene Woodley e Sam Claflin, la straordinaria storia vera di due innamorati dispersi per quarantuno giorni nel mezzo del Pacifico, al cinema dal 29 agosto per 01 Distribution (mercoledì 4 luglio ore 18.30, Cinepalace); Unsane, thriller mozzafiato sull’instabilità mentale diretto da Steven Soderbergh con Claire Foy e Juno Temple, in sala dal 5 luglio per 20th Century Fox (martedì 3 luglio ore 23.00, Cinepalace); Le Brio di Yvan Attal, commedia sul tema del pregiudizio con Daniel Auteil e Camélia Jordana, nelle sale italiane a fine novembre per I Wonder Pictures (lunedì 2 luglio ore 22.00, Cinepalace); la commedia sentimentale targata Vision Distribution Tutti in piedi di Franck Dubosc affiancato da Alexandra Lamy (mercoledì 4 luglio ore 22.00, Cinepalace); Lola+ Jeremy di July Hygreck, opera prima della regista francese che racconta una storia d’amore debitrice al cinema di Michel Gondry che arriverà in sala per Sun Film Group (martedì 3 luglio ore 21.30, Cinepalace); Luky di John Carrol Lynch, un ritratto del grande attore Harry Dean Stanton in cui spiccano vari interventi tra cui David Lynch, in sala dal 30 agosto per Wanted (lunedì 2 luglio ore 19.45, Cinepalace); Peggio per me di Riccardo Camilli, commedia autoprodotta ed in parte finanziata col crowdfunding, che arriverà in sala con Distribuzione Indipendente dal 12 luglio (giovedì 5 luglio ore 15.00, Cinepalace).

Altra speciale anteprima, riservata solamente agli accreditati, sarà quella di Soldado il nuovo attesissimo film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro e Josh Brolin, in sala dal 18 ottobre con 01 Distribution.

Il programma di CinéMax proporrà anche incontri con gli ospiti che saluteranno il pubblico di Riccione prima della programmazione serale alla CinéArena di Piazzale Ceccarini, che quest’anno ospita il ciclo “Un anno da musical!” con le proiezioni di: Ammore e malavita, Mamma mia!, The greatest showman, Gatta Cenerentola. Tutte le proiezioni della CinéArena saranno precedute da pillole di filmati d’epoca fornite dagli archivi Teche Rai della sede di Bologna: dagli anni 60 in riviera all’invasione dei turisti, dalle colonie al mare alle balere di liscio fino alla collina delle discoteche riccionesi, attraversando epoche, mode e stili che hanno caratterizzato Riccione e tutta la riviera romagnola. In programma anche la presentazione del volume Pittori di Cinema di Maurizio Baroni edito da Lazy Dog Press, che raccoglie le opere di 28 pittori, ovvero i cartellonisti che dal dopoguerra iniziarono ad illustrare i film (martedì 3 luglio ore 21.00, CinéArena).

A chiudere il programma di CinéMax all’arena di Piazzale Ceccarini sarà venerdì 6 luglio (ore 21.15, CinéArena) un appuntamento speciale dedicato alla serie tv RAI Rocco Schiavone una serata evento alla presenza del protagonista della serie Marco Giallini che presenterà in anteprima nazionale il primo episodio della seconda stagione insieme ad Antonio Manzini, autore dei romanzi da cui è tratta la serie. Durante la serata il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta presenterà inoltre alcune anticipazioni, prime immagini e novità della prossima stagione RAI, tra serie e fiction tv.

Tanti gli appuntamenti per i più piccoli con CinéCamp, il programma di eventi dedicato alla generazione under 16, realizzato in collaborazione con il Festival di Giffoni: quattro giorni di proiezioni, giochi, attività, laboratori ed eventi collegati al mondo del cinema. Nel programma di CinéCamp anche l’anteprima del film d’animazione Luils e gli Alieni, una divertentissima avventura per tutta la famiglia, alla scoperta di amicizie inaspettate con cui imparare ad apprezzare sé stessi e a superare le proprie paure, al cinema dall’11 luglio per Koch Media e il progetto Rai Porte Aperte dove studenti di tutte le età potranno giocare a diventare professionisti per un giorno: all’interno del Cinepalace sarà infatti allestito un mini set radio e tv ad uso degli studenti per scoprire i mestieri della radio e della tv. Ad animare la città dal 3 al 9 luglio anche Movie Art, l’evento che unisce street art e cinema, che torna dopo il grande successo delle prime due edizioni con artisti di fama internazionale come Solo e Diamond. Le opere a cura di grandi street artist italiani che animeranno viale Ceccarini saranno dedicate ancora una volta a film celebri.



