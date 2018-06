Dai controlli spunta fuori la droga: arrestato un albanese sorpreso a spacciare cocaina

Cronaca

Rimini

| 15:53 - 29 Giugno 2018

Serrati controlli da parte della Polizia in sinergia con la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, nelle ultime ore a Rimini. Le attività hanno riguardato le zone a mare e la battigia, con specifici controlli lunga la spiaggia e sul lungomare, durante i quali sono stati controllati 9 locali pubblici, di cui 2 chioschi in spiaggia. Sono state 170 le persone identificate: un cittadino albanese è stato denunciato perché clandestino, un suo connazionale di 48anni arrestato in quanto sorpreso a spacciare cocaina a un ragazzo italiano. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare, anche grazie all’intervento dell’unità cinofila della Guardia di finanza, 60 grammi di cocaina, in parte già confezionata, e una ingente somma di denaro. Infine sono stati avviati gli iter sanzionatori nei confronti di tre stabilimenti balneari per mancata illuminazione della spiaggia.