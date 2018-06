Santarcangelo e i bambini, la festa per le famiglie con musica, mercatino e il cabaret di Paolo Cevoli

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:52 - 29 Giugno 2018

Una splendida giornata di sole è prevista a cornice di un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Sabato 30 giugno, dalle 17, "Santarcangelo e i bambini", tra il Parco della Fiera e via Cesare Battisti, intratterrà i propri ospiti con giochi, spettacoli musicali, il mercatino dei bambini e una mostra fotografica sui giochi di una volta. Ospiti dell'evento, organizzato dalla pro loco, dal gruppo "Bambini per sempre" e da Seven Ars, saranno Paolo Cevoli e Bicio Antidepressivo. Suggello della serata di festa la musica anni '70-'80-'90 del deejay Stefano Tosi. I responsabili del gruppo "Bambini per sempre" invitano ad una partecipazione numerosa, ringraziando nel contempo l'amministrazione comunale, Tiziano Corbelli e la Seven Ars, la Pro Loco e le autorità, "Persone speciali incontrate nel nostro percorso, che ci ha permesso di dare il nostro contributo a diverse manifestazioni santarcangiolesi".