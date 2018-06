Molo Street Parade con Fedez, Ermal Meta, Vecchioni, Negrita: un week end di musica e divertimento, ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 15:44 - 29 Giugno 2018

Tanta musica live per questo week-end, dj e sardoncini sul molo di Rimini, cinema, festival. Difficile districarsi tra gli eventi? Noi vi segnaliamo quelli a cui vale pena esserci.





MANIFESTAZIONI





Un ‘palcoscenico’ affacciato sul mare ed uno sulla terraferma per un chilometro di molo e uno di lungomare: è questo lo scenario mozzafiato della Molo Street Parade edizione numero 7. Sabato 30 giugno il porto di Rimini torna a trasformarsi nel più grande e suggestivo ‘club en plein air’ della riviera romagnola. E la grande news di quest’anno è che, la Molo Street Parade aprirà le porte con Holi Dance Festival: il più grande festival dei colori, ispirato alla tradizionale festività indiana che, celebra l’arrivo della bella stagione. QUI tutte le info.





Musica, balli, gastronomia, giochi per bambini e soprattutto solidarietà. Dal 28 giugno al 1 luglio 2018 appuntamento in piazza Filippo a Sterpeto e nel Parco Don Elviro per la Festa del Castello di Domagnano, a san Marino. Tante le iniziative in programma nei 4 giorni. QUI il programma.





A Santarcangelo un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Sabato 30 giugno dalle 17 è in programma nella città clementina "Santarcangelo e i bambini", iniziativa organizzata dalla pro loco, dal gruppo "Bambini per sempre" e da Seven Ars. Le location sono il parco della Fiera e via Cesare Battisti, che si animeranno con mercatino dedicato ai più piccoli, giochi, musica, nonché una suggestiva mostra fotografica di giochi di una volta e il ludobus. QUI le info.





Il 1 Luglio, nella splendida cornice medievale di San Leo si svolgerà, la 5° edizione della manifestazione “La Città dei Bambini”. Le associazioni sociali e sportive del circondario, che lavorano con e per i bambini, presenteranno progetti e attività con laboratori, esibizioni, punti informativi e tanto altro ancora. QUI il programma.





MUSICA





Sarà Ermal Meta ad inaugurare Rimini Park Rock venerdì 29 giugno 2018 (apertura porte 18.40-concerto ore 21). Il suo "Non abbiamo armi" tour toccherà infatti la Romagna, una grande produzione in una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo. Ermal Meta sta andando benissimo con le vendite del suo nuovo album “Non abbiamo armi”, il terzo da solista, giudicato da stampa e pubblico “il più bello”. Ascolta l’intervista a Ermal Meta QUI





Mentre domenica, sul palco di Rimini Park Rock, a Rimini Fiera, salirà una delle band protagoniste del panorama rock italiano: dopo tre memorabili concerti nei palazzetti di Roma, Bologna e Milano, i Negrita proseguono il tour di Desert Yacht Club nei mesi estivi proprio a Rimini (inizio ore 21). Ascolta l’intervista QUI l’intervista.





Per i grandi concerti dal vivo del Beat Village, venerdì 29 giugno, alle 21, farà tappa nella Piazza della Nuova Darsena di Rimini, Roberto Vecchioni con il suo ultimo tour, “La vita che si ama”, ispirato all’ultimo libro dell’artista edito da Einaudi di cui sono state vendute 100.000 copie. QUI tutte le info.





Iniziano i concerti all’Arena della Regina di Cattolica e ad aprire la stagione estiva è Carlos Santana in 1 luglio che si esibirà con le canzoni più famose in occasione del suo tour che farà tappa proprio a Cattolica.





Parte domenica 1 luglio ore 17.00 nella suggestiva Giungla dei Castagni di Uffogliano (Novafeltria, RN) la nuova rassegna di Rimini Classica denominata Musica, Orizzonti, Sapori con il concerto Around Four Seasons, Vivaldi & C del celebre violinista bolognese Cesare Carretta, accompagnato dal Quartetto d'archi JAS.





CINEMA





Si riconferma il connubio Riccione e cinema e per il terzo anno Giometti Cinema dedica alle donne tre giornate di incontri e di film all’insegna del cinema al femminile con Cine@Donna: venerdì 29 giugno la protagonista sarà l’irresistibile e spiritosa Marina Rocco, brillante interprete di Romanzo famigliare di Francesca Archibugi e Metti la nonna in freezer di Fontana e Stasi, a presentare La battaglia dei sessi (Battle of the Sexes) di Jonathan Dayton e Valerie Faris. QUI tutte le info.





Apre i battenti il cinema all’aperto della ex Colonia Bolognese. Da Venerdì 29 giugno alle 21, per quattro serate il giardino adiacente alla grande colonia di Miramare si trasforma in una vera arena estiva. Il potere dell’immaginazione. Storie incredibile di persone che hanno cambiato il loro (e il nostro) mondo è il titolo della rassegna cinematografica, con ingresso gratuito, organizzata dall’Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione con Sputnik Cinematografica e DogVille.





MERCATINI E CULTURA





Dopo le rievocazioni storiche, i concerti e le serate dedicate allo sport che hanno caratterizzato gli eventi delle scorse settimane e riscosso un grande successo di pubblico, nel weekend alle porte saranno invece le bancarelle di design e artigianato, antiquariato e modernariato ad animare le vie del centro per la rassegna Estate Viva Santarcangelo. QUI tutte le info.





Dopo la musica, il cinema e l’arte, MystFest2018, in corso a Cattolica, apre al momento della riflessione d’autore con il talk “Crimini Amorosi”, in programma venerdì 29 giugno alle 21 che avrà per protagonisti Carlo Lucarelli e Elena Buccoliero, la riminese Gessica Notaro che parlerà della lotta che sta conducendo insieme a Lucia Annibali e Carla Caiazzo supportate da 12 parlamentari affinché sia introdotta la “legge per omicidio d’identità”.





DISCOTECHE





Venerdì al Top Club Show Dinner: "Fantasy Summer Suite", sulla nuova, meravigliosa terrazza davanti al mare, aperitivo, cena-spettacolo con Max Monti e Marco Benini., after dinner "Summer House Music" con Fabrizio Fratta & White Angel.





Venerdì 29 giugno la discoteca Baia Imperiale ti aspetta per il live della stagione. Un concerto imperdibile che ha per protagonista il rapper più controverso in Italia. Sul palco della Baia arriva Young Signorino.





Sabato una nuova serata tutta dedicata alla buona musica e al glamour al Byblos Riccione. Music Dinner in pool dalle 22.00 e disco dalla mezzanotte: in consolle Benny dj, Max Monti, Luca P, Salvo da Costa, Ace.