San Clemente, Note di Vino: secondo appuntamento domenica 1 luglio con vini della Campania

Eventi

San Clemente

| 15:34 - 29 Giugno 2018

Secondo appuntamento a San Clemente per l’edizione numero 18 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali ed estere. Domenica 1 luglio, alle ore 20.45 in piazza Mazzini, cuore del Centro Storico, sarà la volta dei prodotti di una delle regioni più amate del Paese: la Campania. Queste le cantine ospiti: si stapperanno le bottiglie provenienti dalle aziende La Guardiense, Santiquaranta e Molinari. Quattro etichette in tavola: due bianchi, un rosso e un limoncello abbinati ad altrettanti piatti della gastronomia tipica campana.

Ecco il menù degustazione della serata: Mozzarella in carrozza (Vino Spumante Brut Falanghina); Paccheri di Gragnano alla puttanesca (Sannio Dop Fiano); Salsiccia e friarielli (Sannio Doc Aglianico); O’ babà (Limoncello di Capri). Intrattenimento musicale con Head Beat, dal Partenope al Blues. Ingresso: adulti 16 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro; bambini oltre i 10 anni, 16 euro.

Per prenotare: chiamare dalle 17.30 alle 21.30 al numero 366.1021467 - www.sanclemente.it

Le prossime serate per “Note di Vino 2018”: Sardegna (domenica 8 luglio), Spagna (domenica 22 luglio).