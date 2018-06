Santarcangelo, bilancio partecipato: si vota per esprimere una preferenza tra 11 progetti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:29 - 29 Giugno 2018

Da sabato 30 giugno si vota per il Bilancio partecipato 2018. All’Ufficio relazioni con il pubblico è infatti già stato allestito il ‘seggio’ dove tutti i cittadini residenti a Santarcangelo che abbiano compiuto 16 anni – 9.054 i votanti maschi potenziali di questa edizione e 9.819 le femmine – potranno esprimere la propria preferenza per uno degli 11 progetti ammessi.



Per votare ci sarà tempo fino a sabato 14 luglio all’Urp del Comune dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, mentre lo scrutinio delle schede verrà effettuato lunedì 16. Le proposte che si contendono i 25mila euro messi a disposizione dall’amministrazione comunale sono state presentate pubblicamente nel corso di un incontro che si è tenuto in biblioteca, mentre già da qualche giorno è iniziata la campagna promozionale da parte dei diversi proponenti alla ricerca dei voti dei santarcangiolesi.



Sul sito del Comune è presente una sezione dedicata dove trovare tutte le informazioni e i materiali relativi al percorso partecipato, tra cui una scheda sintetica con gli 11 progetti ammessi al voto e un breve questionario con alcune domande su eventuali modifiche da apportare all’iniziativa, che verrà distribuito anche in occasione del voto.