Incidente a Riccione, ciclista muore travolto da un'auto. Inutili i soccorsi

Cronaca

Riccione

| 15:21 - 29 Giugno 2018

Tragedia a Riccione, un 73enne ha perso la vita in un incidente avvenuto all'intersezione tra le vie Portofino e Sestri. Si chiamava Eugenio Bruscolini il ciclista a cui è stato fatale l'impatto con una Mini Cooper guidata da un 64enne della Perla Verde. Sia la bici che l'auto viaggiavano in direzione nord-sud sulla via Portofino, alle 11.42 di venerdì 30 giugno: l'impatto è avvenuto lateralmente, ma la caduta è stata fatale all'uomo. Vani i tentativi di soccorso presetati dal personale del 118. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia Municipale.