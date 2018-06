Riccione, ecco le tariffe del nuovo parcheggio multipiano di piazzale San Martino

Attualità

Riccione

| 14:01 - 29 Giugno 2018

A seguito dell’incontro tenutosi in settimana dall’amministrazione con la Società Rimini Parks per la gestione del parcheggio multipiano di Piazzale San Martino, la Giunta Comunale di Riccione ha deliberato la tariffazione dei parcheggi, regolati con parcometro, del piano interrato corrispondente a 70 posti auto.





Dal 2 luglio al 31 dicembre 2018 le tariffe dei posti auto saranno di 1.20 euro / ora dalle ore 08.00 alle ore 02.00, di 10 euro per 24 ore. Con grattino di 2.50 euro per la validità di 4 ore, nella stessa fascia oraria 08.00/ 20.00 fino a 10 euro per la durata di 24 ore.





Alla Rimini Parks spetterà la gestione del parcheggio in abbonamento al secondo piano interrato, oltre la competenza della manutenzione per il regolare funzionamento del parcheggio e la copertura dei servizi di illuminazione, estintori, pulizia, assicurazione e generali interventi di manutenzione di muratura o verniciatura al fine di mantenere in condizioni di efficienza e funzionalità l’intera struttura.





Nell’accordo raggiunto con la San Martino Parking Guest, società realizzatrice del parcheggio da oltre 300 posti auto, e con la Rimini Parks, quest’ultima prenderà in affitto il parcheggio, ad eccezione del primo piano interrato per il quale l’amministrazione si è resa disponibile e prenderlo direttamente in gestione. Da qui la delibera approvata a stretto giro dalla giunta per mettere subito a disposizione degli alberghi, bagnini e cittadini, nuovi posti auto, ad oggi inutilizzati, dando risposta effettiva alle esigenze di nuovi posti auto nel quartiere Abissinia.