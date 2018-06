Santarcangelo, finalmente approvato progetto per le telecamere: si cercano co-finanziatori

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

29 Giugno 2018

La Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana ai fini dell’ammissione ai contributi ministeriali. Con il progetto denominato “Santarcangelo più sicura”, l’Amministrazione comunale intende infatti realizzare un impianto di videosorveglianza da installare nel territorio comunale attraverso l’individuazione di 13 punti di accesso considerati strategici. L’obiettivo è quello di mettere a punto un sistema che funga da deterrente soprattutto per quanto riguarda i fenomeni predatori nonché per fornire strumenti di prevenzione e di indagine alle forze dell’ordine.

Il progetto – che rientra nell’ambito di un più ampio sistema di videosorveglianza del territorio dell’Unione di Comuni Valmarecchia – permetterà infatti al Comune di Santarcangelo di avanzare richiesta di ammissione al finanziamento previsto dal Ministero dell’Interno per il triennio 2017/2019.

Le motivazioni che hanno sostenuto la localizzazione delle telecamere nel territorio di Santarcangelo sono in linea con la scelta, fatta assieme agli altri comuni della Valmarecchia, di posizionare i dispositivi nei tratti stradali di maggior traffico, di accesso e uscita dal territorio, in una logica di cintura dell'ambito territoriale della Valmarecchia. Seguendo questa logica, per quanto riguarda Santarcangelo, nove dei tredici punti di accesso sono stati individuati nelle frazioni, mentre quattro sono previsti nella parte centrale del capoluogo in altrettante aree di sosta, spesso al centro di iniziative o aventi di particolare richiamo di pubblico. Nel dettaglio si tratta di piazzale Augusto Campana (nei pressi della rotatoria di viale Gaetano Marini all’incrocio con le vie Celletta dell’Olio, Cupa e Santarcangiolese), delle piazze Marconi e Marini e di piazzale Francolini.

Infine, ammonta a circa 133.000 euro oltre iva il costo complessivo del sistema di videosorveglianza per il quale l’amministrazione comunale avanza richiesta di cofinanziamento.