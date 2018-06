Maiolo: ubriaco si 'cappotta' con l'auto ed entra nel giardino di una villetta, abbattendo il cancello

Cronaca

Maiolo

| 13:10 - 29 Giugno 2018

Rocambolesco incidente avvenuto a Maiolo. Un 26enne residente nell’aretino ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato, rischiando di entrare dentro il giardino di una villa di Maiolo, il cui cancello è stato divelto dall’urto dell’auto.

Nessuna conseguenza, per pura fortuna, per gli altri automobilisti e per i residenti. Il conducente non ha riportato lesioni ma i Carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno soccorso e poi, vedendolo molto alterato, sottoposto agli accertamenti sanitari di rito in caso d’incidente: il ragazzo non solo era ubriaco con 1,56 g/l, ma anche positivo alla cocaina ed ai cannabinoidi, un mix micidiale che gli ha fatto perdere completamente il controllo, di sè e dell’auto. Anch’egli veniva denunciato sia per la violazione dell’art. 186 che per il 187 oltreché subire, ovviamente, il ritiro della patente.



Foto di repertorio