A Bellaria luglio di risate con il cabaret in piazza: tra i protagonisti Duo Idea e Kalabrugovic

| 12:55 - 29 Giugno 2018

Con l’inizio di luglio, torna in città il Bellaria Comics Festival, rassegna dedicata alla comicità che porterà grandi protagonisti del cabaret nazionale a Bellaria Igea Marina; quattro le serate in programma, divise tra i piazzali Santa Margherita e Perugia: si comincia lunedì 2 luglio a Igea Marina, quando alle 21.30 saliranno sul palco Fabrizio Fontana e Giancarlo Kalabrugovic.

La seconda serata vedrà invece protagonisti il Duo Idea (foto), Lorenzo Lanzoni e Bruce Ketta, e si svolgerà nella serata di lunedì 16 luglio in p.le Perugia. Il 30 luglio si tornerà invece in p.le Santa Margherita, che sarà animato dallo show di Paolo Franceschini, Andrea Vasumi e Andrea Paris, mentre la serata finale si terrà venerdì 13 agosto in p.le Perugia, in compagnia di Francesco Damiano, Tino Fimiani e Luca Regina.