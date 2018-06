Tennis: Rondineli, Canini, Casanova e Giangrandi i favoriti dell'Open del Ct Casalboni. Memorial Cicconetti agli ottavi

Sport

Rimini

| 12:06 - 29 Giugno 2018



Al via sabato al Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo il tradizione torneo nazionale Open maschile dotato di 900 euro di montepremi. Un appuntamento che, anche quest’anno, si profila di tradizione qualità.

Gli iscritti sono 49, con il seeding guidato dai 2.4 Alessandro Rondinelli (Ct Cervia), Alessandro Canini (Tennis Viserba), il maestro del Ct Casalboni, Luca Marco Casanova (foto), e Marco Giangrandi (Ct Cesena). A seguire nella lista dei favoriti troviamo i 2.5 Alberto Morolli e Diego Zanni, poi i 2.6 Leonardo Dell’Ospedale ed Andrea Rondoni. Si parte domano con il tabellone riservato ai 4°, poi strada facendo entreranno in scena i big.



MEMORIAL CICCONETTI Si concludono questa sera gli ottavi nel torneo nazionale di 3° categoria del Ct Cicconetti, il memorial “Arnaldo Cicconetti”. Belle vittorie sui campi di casa per Lorenzo Lari ed Andrea Argelli, si attende ora l’esordio del n.2 del seeding, Massimiliano Agnello, altro portacolori del Circolo che organizza il torneo.

2° turno: Simone Piraccini (3.3)-Giacomo Matteini (3.4) 6-2, 6-4, Lorenzo Lari (3.5)-Diego Sabattini (3.5) 6-1, 6-1, Marco Pozzi (3.5)-Enrico Taddei (3.4) 6-0, 1-6, 6-4, Andrea Argelli (3.3)-Alexander Tebaldi (3.5) 6-3, 6-3. Ottavi anche per Andrea Torri (3.5).