Sicurezza, Coriano comune video sorvegliato: approvato il regolamento per installazione telecamere

Attualità

Coriano

| 11:23 - 29 Giugno 2018

Approvato in Consiglio Comunale a Coriano il regolamento per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale in base a quanto previsto dalla legge 38/2009.

Il tema “sicurezza urbana” è già da tempo sotto la lente d'ingrandimento delle istituzioni ed è previsto tra i compiti ed i servizi istituzionali che il comune sta portando avanti sin dal primo mandato, a salvaguardia della tutela di tutta la popolazione, con maggior attenzione alle fasce deboli.

Tramite il progetto di videosorveglianza, che vedrà la luce entro brevissimo, l’installazione di telecamere in alcune aree del capoluogo, si inizia un percorso che si vuole estendere, in base alle singole esigenze, anche alle altre aree del territorio comunale.

Controllo, prevenzione e repressione di atti vandalici ed atti illeciti, abbandono dei rifiuti, tutela dell’ordine pubblico e del decoro, risulteranno facilitati dall’installazione delle apparecchiature di videosorveglianza.

Gianluca Ugolini (vicesindaco): “Queste azioni, in sinergia con il lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine e con le quali sono stati già effettuati alcuni tavoli tecnici di confronto, siamo sicuri andrà a migliorare il livello di sicurezza urbana. Tecnicamente il Consiglio Comunale demanda alla Giunta, l’onere di procedere all’individuazione di tutti gli interventi e le azioni da mettere in campo, col le prossime deliberazioni di giunta verrà delineato il piano operativo e il programma definitivo di istallazione delle apparecchiature.”