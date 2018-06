Tennis, Artimedi in semifinale nel torneo Under 16 Europe di Mestre. Ko nel doppio con Di Muzio

Sport

Rimini

| 11:21 - 29 Giugno 2018

Le giovani della Galimberti Tennis Academy di San Marino grandi protagoniste del “Trofeo Città di Venezia”, torneo internazionale under 16 tappa del circuito Tennis Europe.

Sui campi dello Sporting Mestre ha infatti raggiunto le semifinali in singolare e la finale in doppio Andrea Maria Artimedi, migliorando anche i buoni risultati colti qualche settimana fa a Biella (quarti individuali e semifinale in doppio): la promettente allieva di Giorgio Galimberti, numero 6 del seeding, ha sconfitto nei quarti per 4-6 6-3 6-1 Camilla Gennaro, in precedenza autrice dell’eliminazione di Sofia Pizzoni, prima testa di serie del torneo, ed ora sfida Anna Paradisi (n.4 del tabellone) per un posto in finale.

In doppio la coppia formata dalle due allieve della Galimberti Tennis Academy, appunto Andrea Maria Artimedi e la 14enne Erika Di Muzio, dopo le affermazioni su Anna Paradisi e la polacca Malvina Rowinska, seconda testa di serie (6-4 6-3), e in semifinale su Annagiulia Danesi e Ottavia Massetti (6-2 6-1), hanno ceduto per 7-5 6-3 nel match che assegnava il titolo ad Anastasia Abbagnato e Beatrice Stagno, prime favorite del tabellone.