Tennis, Mazzavillani e Godio brillano nell'Open di Cervia. Torneo del Gelso alla battute finali

Sport

Cervia

| 10:47 - 29 Giugno 2018



Paolo Mazzavillani (foto) ed Andrea Godio, dopo essere stati protagonisti nel tabellone di 3°, scattano dai blocchi molto bene anche nel tabellone principale del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia. 1° turno main-draw: Godio (3.3)-Cristian Mandrioli (2.8) 6-2, 6-0, Jari Castellucci (2.7)-Massimiliano Mandrioli (3.1) 6-1, 6-0, Mazzavillani (3.1)-Mauro Foggia (2.7) 6-3 e ritiro, Alessandro Ribani (2.8)-Lorenzo Bonori (3.2) 6-2, 6-4, Filippo Venturelli (2.8)-Simone Bezzi (3.3) 6-3, 6-2, Massimiliano Zamagni (2.8)-Nicolas Spimi (3.2) 4-6, 6-3, 6-3.

Intanto da sabato scatta, sempre sui campi del Ct Cervia, il torneo nazionale di 3° categoria, il memorial “Mario Cortesi”. Nel maschile sono 65 gli iscritti, i big sono i 3.1 Stefano Torrisi, Alessandro Terranova e Fabio Felicetti, seguiti dai 3.2 Luca Marazzi, Giacomo Gordini e Riccardo Venturini. Da seguire il 3.4 Pietro Pambianco. Si parte con il primo tabellone dove le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Federico Manfredi, Andrea Ridolfi, Luca Zammarchi, Andrea Ancarani, Marco Borghetti, Mattia Battistini, Stefano Cenni e Filippo Flamigni. Nel femminile al via in 43, le big sono le 3.1 Ludovica Fiorini e Silvia Sanna, seguite dalle 3.2 Camilla Marani, Perla Fabbri e Marta Lombardini.



IGEA MARINA Siamo alle battute finali nel torneo giovanile del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gelso, tappa del circuito regionale. Nell’Under 10 maschile il primo finalista è Alessandro Spinozzi (Ct Baratoff Pesaro). Quarti: Mattia Clementi-Federico Baldinini 7-5, 6-7 (3), 7-3, Marco Caselli-Luca Lorenzi 6-0, 6-4. Semifinale: Spinozzi-Emanuele Ascani 6-4, 6-3. Nell’Under 12 maschile finale tra Francesco Serafini (n.1), portacolori del Tc Riccione, e Mattia Muraccini (Ct Cast San Marino). Semifinali: Serafini-Pietro Briganti 1-6, 6-0, 16-14, Muraccini-Leonardo Maccaferri (n.2) 6-3, 6-0. Under 10 femminile, quarti: Camilla Moroni-Lucia Bertozzi 6-2, 7-5, Aurora Lombardi-Beatrice Lotti 6-2, 7-6 (5).