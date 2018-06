Rimini for Mutoko, il grande torneo benefico torna in spiaggia: da domenica tornei e camminate

Sport

Rimini

| 09:15 - 29 Giugno 2018

Inizia domenica il più grande torneo benefico d'Italia "Rimini for Mutoko": tre settimane di tornei per aiutare i meno fortunati. 4 i progetti di questo 2018: Fornitura annuale di medicinali per l'ospedale di Mutoko in Zimbabwe, portare in Italia 25 bimbi africani per essere operati, collaborazione con l'associazione "Crescere Insieme" per inserimento nel lavoro di ragazzi diversamente abili e collaborazione con "La formica", l'ambulatorio voluto da Don Oreste Benzi per curare chi non po'. Si inizia domenica 1 Luglio con il torneo di Beach volley giallo al bagno 26 di Rimini per poi proseguire con tutti gli altri tornei di spiaggia (tennis, bocce, foot volley, ceecothing, beach volley ragazzi e l'ormai famosa camminata all'alba - RunRise ) i giorni seguenti.

Per informazioni www.riminiformutoko.it

Pagina Facebook Rimini for Mutoko