Rimini, ancora auto imbrattate con lo spray nella notte: è caccia ai colpevoli

Cronaca

Rimini

| 08:29 - 29 Giugno 2018

Risveglio amaro per alcuni automobilisti di Rimini che nei giorni scorsi si sono ritrovati con le proprie automobili imbrattate di vernice spray scuro. Diverse le strade interessate, dal centro al mare. Alcuni proprietari si sono rivolti alle forze dell’ordine per risalire agli artefici. Diversi sui social network i commenti di rabbia dei cittadini. L'ultima segnalazione arriva da un nostro lettore. La sua Mercedes parcheggiata in via Tommaso Campanella è stata imbrattata sul cofano. "Stanotte anche a me dei vandali che chiamarli deficienti è riduttivo" scrive infuriato il nostro lettore "hanno imbrattato il cofano della mia auto con spray nel parcheggio di via Tommaso Campanella .Se qualcuno potesse dare informazioni in merito contattare. Ho già fatto denuncia ai carabinieri"